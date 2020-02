¿Se está incumpliendo una norma? Un raro caso se viene dando en el Penal Ancón II anexo 3, donde hasta el día de hoy se han trasladado 103 jóvenes de distintos centros juveniles por mal comportamiento o porque ya cumplieron la mayoría de edad.

Y es que según la información que da el dominical “Punto Final”, los internos estarían siendo sacados del penal con el objetivo de que realicen llamadas a sus familiares y/o conocidos.

Cabe recalcar que los internos están prohibidos de realizar llamadas fuera del recinto, y hasta cuentan con ciertos bloqueadores para que ningún aparato electrónico funcione dentro del penal. Los jóvenes saldrían 2 km fuera del penal para poder realizar los contactos.

En unos videos proporcionados al dominical, se les puede apreciar a dos internos realizando estas llamadas dentro de un auto. Los delincuentes se encuentran enmarrocados y son proporcionados con audífonos y teléfonos celulares.

Uno de ellos es identificado como Victor Benito, quien es acusado de extorsión por cobrar cupos a un empresario. Otro caso es el de Christian Jara, acusado de sicariato. Ambos vienen cumpliendo condena en el penal.

Punto Final fue en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades encargadas y estas fueron las declaraciones que le proporcionaron.

“Están bajo otro régimen, bajo otro sistema y bajo otro tipo de controles que no son los que nosotros administramos. Si ellos tienen irregularides, ese no es tema del INPE, sino del Programa Nacional de Centro Juveniles (PRONACEJ)”, dijo César Cárdenas, jefe del INPE.

Por otra parte, el director del PRONACEJ, Gerson Villar, mencionó que esta medida ha sido tomada como parte de la reinserción de los jóvenes en la sociedad.

“Lo que pasa es que en el centro no hay internet. Los internos no ven a la madre hace 3 años. No te entiendo ¿No deberían salir, deberían estar encerrados y no salir? Tomo tu recomendación para ajustar algunos temas”, arremete el director contra el periodista.

“Nosotros creemos que es mucho más beneficioso para reinsertar a una persona en la sociedad, el hecho de poder ver a su madre, a su hijo, a su abuela que no ve hace ocho o diez años”, finalizó diciendo Villar.

