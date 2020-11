Raúl Borja Martos, el conductor que atropelló a Karina Matos, habló para el noticiero 24 Horas, luego de que la mujer fuera sometida a la amputación de su pierna derecha.

Borja no hizo una mea culpa y responsabilizó a la fiscalizadora. “Lastimosamente el peatón se cruzó por donde no debe cruzar y no pude ver al peatón”, señaló. Además, negó haberse querido dar a la fuga.

“Yo no me querido ir a la fuga, no es como se dicen en los medios”, dijo en chofer de la unidad quien agregó haber intentado ayudar a la familia. “Traté de dialogar para poder darles una ayuda, pero la señora me dijo que lo que más le importaba el dinero”.

Sin embargo la familia de la mujer y esta ella misma esperan que el chofer de la unidad sea sancionado y reciba la pena que merece en prisión.

Tal y como se observa en la cámara de seguridad de Jesús María, el chofer va en excesiva velocidad, por lo que pese a que intenta frenar, termina arrollando a la fiscalizadora, quien cruza por el medio de la pista, pese a tener a unos metros el crucero peatonal.

