No le dieron prisión preventiva y ahora agarra a golpes a su pareja (VIDEO)

Una mujer denunció que su expareja la agredió brutalmente tras asistir a una reunión en Jicamarca.

Se trata de Janet Chauca López, quien relató cómo Rodolfo Soriano la dejó con una lesión en el tabique.

Según la mujer, su pareja comenzó a reclamarle al llegar de una reunión: "Me estaba haciendo escenas de celos, he llegado y de frente me empieza a atacar, a tirar puñetes, me tumba al suelo y me empieza a patear la cara".

La víctima, estando ensangrentada, fue a denunciar a su pareja a la comisaría de Jicamarca. Rápidamente, los agentes capturaron al sujeto.

No obstante, este fue dejado en libertad tras pocas horas.

Cabe resaltar que este hombre tiene otra denuncia por el presunto delito contra la libertad sexual. Pese a que el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva en su contra, el Poder Judicial ordenó comparecencia con restricciones.

Sin embargo, esta medida podría revocarse con la denuncia de Janet Chauca, quien pasará por el médico legista.

