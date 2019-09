El exfutbolista de Universitario de Deportes, John Galliquio, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el programa Nunca Más, de Andrea Llosa, mostrara audios de las amenazas de muerte que hace en contra de su expareja, Karla Gómez.

La mujer le contará a Andrea Llosa el infierno que vive con el padre de sus dos hijas, quien no tiene reparos en decirle que él mismo acabará con su vida, ni bien salga de la cárcel.

El programa mostró un adelanto pero este episodio se emitirá el domingo 15 de setiembre a las 8:30 pm y todas las pruebas de Karla Gómez en contra de la exestrella merengue y de la selección peruana.

"Karla Gomez ha denunciado más de 4 veces a su ex esposo y padre de sus dos hijas, el futbolista John Galliquio. El futbolista John Galliquio ya fue sentenciado a 11 meses de pena privativa de la libertad, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud por agresión a mujeres, o sea a su ex esposa. Pero la benevolencia del juzgado de Pisco, es tan grande, que cambiaron la prisión por una multa: 3500 soles para el estado peruano, que además Galliquio puede pagar en 6 cómodas cuotas y 1000 soles para la víctima agredida, es decir la ex esposa. Pero aunque ustedes no lo crean, karla Gomez tiene 3 medidas de protección otorgadas por el mismo juzgado de Pisco y por el mismo juez de familia, el juez Pablo Carcausto Chávez. Pero al futbolista John Galliquio no le importa lo que diga el juez, ni las medidas de protección, él igual agrede a la madre de sus hijas y la amenaza de muerte. La policía de Pisco, por cierto, ya determinó que Karla está en condición de riesgo severo: en peligro.

Karla Gomez nos buscó y decidió denunciar públicamente, por primera vez, a su ex esposo y padre de sus hijas, el futbolista John Galliquio, porque en la sentencia dice, que si john Galliquio sigue agrediendo a Karla será denunciado por desacato a la autoridad y debe ir preso. Sin embargo, pese a que Karla hace 4 meses lo demandó en la Fiscalía penal de la ciudad de Pisco por desacato a la autoridad, la Fiscalía no hecho nada por protegerla y por actuar como indica la ley. Es decir, karla asegura que su denuncia sigue en mesa de partes... Esta historia es la historia de muchas mujeres que denuncian y luego aparecen muertas... Este domingo a las 8:30 de la noche, la historia completa. #NuncaMas"