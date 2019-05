Joven que denunció a jugadores por abuso habla por primera vez: "no tenía cómo defenderme" (VIDEO)

La joven de 19 años que denunció a cuatro hombres, entre ellos un jugador de Alianza Lima y otro del Sport Boys, por abuso sexual, decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos.

Según la joven, los cuatro sujetos aprovecharon que se encontraba bajo los efectos del alcohol para abusar de ella.

"Yo me encontré con el jugador de Alianza, Christian Adrianzén, que pasó por mí a recogerme en Plaza San Miguel. Luego nos dirigimos a una casa de uno de sus amigos y luego pasamos al sur. Yo no conozco a ninguno de sus amigos, recién esa vez los conocí a todos", contó en América Noticias.

"No, en ningún momento yo les di el con consentimiento. Tampoco yo tuve coqueteos ni piropos con ellos", agregó.

La víctima explicó que los sujetos habrían intentado darle más alcohol para aprovecharse de ella: "Yo me percaté que estos chicos me daban mucho de tomar y a las otras chicas les daban su propio trago para que ellas tomen a su debido gusto".

La joven aseguró que, tras ir al baño, el alcohol que había bebido le hizo efecto: "Recuerdo que yo estaba totalmente indefensa, no tenía cómo defenderme. Estaba bajo los efectos del alcohol y ellos se aprovecharon de eso".

Asimismo, respondió que los cuatro "sí" abusaron de ella: "en un momento fueron dos de ellos".

Durante la entrevista, la mujer reveló que los acusados le habrían quitado 30 soles y luego intentaron reponerlo: "Ellos quitaron ese dinero e intentaron pagarme, supuestamente, 50 soles, como ellos lo dicen. Pero eso es falso, mas bien ellos me devolvieron la plata que me quitaron de mi billetera, prácticamente me robaron".

Con pocas fuerzas, la joven se retiró de la casa de Lurín y llamó a la Policía.

"No me han escuchado las autoridades, estas personas está ahorita libres y creo que es algo injusto. Ellos están tratando de dejarme mal parada", expresó.

En ese sentido, la víctima aseguró que no busca ningún beneficio denunciado a estos sujetos: "Si yo buscara eso hace rato hubiera salido ante los medios de televisión que me han ido a buscar a mi vivienda y hubiera encarado todo, pero no es así".

Cabe resaltar que la fiscal Gisela Amoretti otorgó inmediata libertad a los sujetos pese a la grave denuncia ya que dice que no hay elementos suficientes para probar la violación.

