¡Indignante! Un padre de familia denuncia que su joven hijo identificado como Christian Cano Jiraldo de 16 años de edad, natural de Huaraz, falleció en extrañas circunstancias en una reconocida academia de alto rendimiento.

Según cuenta el hombre, el día martes llegó a Lima junto a su hijo, quien pidió que lo internaran en una academia de fútbol de nombre CARP Perú (Club Atlético River Plate), para poder seguir su sueño de convertirse en un reconocido futbolista.

Asimismo, el padre de la víctima indica que recibió una llamada donde le dijeron que su hijo se encontraba grave, pero lo curioso del caso, es que los responsables de la academia no fueron quienes hicieron esta llamada, sino una compañera de Christian.

“Me llama una de sus compañeras de estudio de la ciudad de Huaraz, me dice: señor ¿sabe algo de Christian? me han llamado porque ha sufrido un accidente y está hospitalizado. Llamé al administrador de la academia y me dijo que mi hijo estaba mal, no me quiso dar más detalles”, manifestó el padre de familia.

“Me vine desde Huaraz al Hospital Cayetano Heredia donde no había ni un responsable de la academia. Eso es lo más indignante”, expresó.

Asimismo, se está a la espera del resultado de la necropsia para poder conocer las causas del deceso del adolescente.

Joven futbolista