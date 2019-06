Joven fue secuestrada y asaltada por colectivo en Javier Prado con la avenida Arequipa │VÍDEO

Una joven fue secuestrada y asaltada por un colectivo que tomó en Javier Prado con la avenida Arequipa con dirección al Trébol para llegar a su casa en Santa Anita.

Katiana Tenorio, de 31 años, nunca imaginó que tomar un colectivo a las 10:20 p.m., en la que ya se encontraba un hombre en la parte del copiloto y una señora de entre 35 a 40 años en la parte posterior, se volvería una pesadilla para ella.

"Pasando San Luis con Javier Prado, el hombre saca el arma y me la pone, yo trato de salir, pero me agarran, me dicen que agache la cabeza y que les de mis documentos, mis tarjetas, me pidieron mis claves de la tarjeta y se estacionaron en un cajero", contó para las cámaras de Punto Final.

Entre lágrimas, a Katiana Tenorio no solo le vaciaron las tarjetas, sino que ahora está luchando para recuperar su dinero con el seguro de su tarjeta.