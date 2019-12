Los familiares de los dos jóvenes trabajadores de Mc Donald’s que murieron electrocutados llegaron hasta el establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y La Marina, en el distrito de Pueblo Libre.

Los jóvenes eran enamorados y fueron identificados como Gabriel Campos Zapata y Alexandra Porras.





“Todo ha sucedido a las 6 de la mañana. No nos dicen bien las cosas, solo nos dicen que se electrocutaron. No se trata de una empresa cualquiera. Mi sobrina quiso trabajar, nosotros no queríamos. Ella nos decía que los explotaban mucho, que la misma administradora le trataba mal”, contó a diario OJO la tía de la Alexandra.

Indicó además que cuando encontraron el cuerpo de la joven al interior de la cocina, ella no contaba con los equipos de limpieza que se requieren para realizar estos trabajos, así como implementos de seguridad.

Pareja de enamorados mueren

“Ella no tenía ninguna bota de seguridad. A ellos los hacían baldear, y si estaban cerca de las máquinas que tenía corriente, debían darles botas de seguridad”, increpó delante de la prensa.

Según la información que pudo conocer diario Ojo, cuando la joven realizaba sus trabajos de limpieza en la cocina, la palanca de electricidad estaba activada. Ella habría chocado con unos cables y su compañero quiso ayudarla, pero también corrió con la misma suerte y se electrocutó