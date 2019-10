La periodista Juliana Oxenford tuvo fuertes calificativos contra Melisa Joana González Gagliuffi, al conductora que atropelló a tres jóvenes y mató a dos en la avenida Javier Prado en el distrito de San Isidro.

La periodista no tuvo reparos en calificarla como una “bestia al volante” a la mujer que acaba de salir en libertad por decisión de la Fiscalía.

“Estas 3 personas no hicieron nada malo, estaban caminando, yendo a someterse a exámenes médicos, personas que buscaban trabajo como cualquier otro ciudadano en nuestro país que camina por una de las avenidas principales sin sospechar que en cuestión de segundos va a venir una bestia al volante, porque es una una bestia al volante, y va a acabar con los sueños de varias familias”, dijo Juliana Oxenford en Exitosa.

Ademas, cuestionó que la periodista haya sido puesta en libertad. “Habiendo tantas preguntas, por qué Melisa González está en libertad, por qué la soltaron mientras estaban enterrando el cuerpo de las víctimas. ¿Porque no es taxista? ¿Porque no es no maneja un tico? ¿Porque no es una mujer pobre? ¿Porque es una economista que posaba muy linda en sus fotos de Facebook?”, acotó.

“Si se hubiese tratado de cualquier otra persona, estaría presa de manera preventiva (…) Pero esta mujer mata, no tiene cómo explicar qué fue lo que pasó, no puede determinar que el vehículo negro invadió su carril, porque eso no se ve en las imágenes, y la mandan a su casa mientras duran las investigaciones”, agregó.