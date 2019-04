​Julio 'Coyote' Rivera revela cómo se enteró de la muerte de su hijo (VIDEO)

La primera semana de marzo la familia de Paolo Guerrero quedó devastada con la repentina muerte del hijo mayor de Julio 'Coyote' Rivera tras haber sido víctima de la delincuencia.

Como se sabe, Julio André Carrillo Quispe (28) murió tras haber sido arrastrado por un vehículo a pocas cuadras de la vivienda de Doña Peta en Chorrillos.

Es así que Julio 'Coyote' Rivera dio detalles de cómo se enteró de la muerte de su hijo: "Eran las 6.10 de la mañana más o menos y me llama la mamá, me llama Maritza y me dice: 'Julio André ha tenido un accidente', ¿en dónde?, 'No sé pero tú que tienes amigos periodistas para llama para ver dónde lo han derivado'", sostuvo en entrevista con Reporte Semanal.

Pero, tras esto, recibió otra llamada con la devastadora noticia: "Después me llamó la mamá de mi ahijada que trabaja en la Policía, y ha estaba indagando, preguntando, hasta que le dijeron que mi hijo había fallecido".

Con la terrible noticia, el hermano de Paolo Guerrero fue internado en una clínica por varias horas donde le pusieron calmantes.

