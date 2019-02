Kate del Castillo revela el mensaje que 'El Chapo' Guzmán le mandó tras su captura (VIDEO)

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de narcotráfico tras el mediático juicio realizado en Nueva York. Al respecto, la actriz mexicana Kate del Castillo reveló recientemente que el capo le envió un mensaje tras su captura en México y posterior entrega al gobierno de los Estados Unidos.

Hace solo unos días, Kate del Castillo dio una entrevista a Telemundo y reveló que los abogados de 'El Chapo' la contactaron para contarle que el líder del cartel de Sinaloa no tenía sentimientos negativos en contra de la actriz.

"Sus abogados querían saber cómo estaba y me dio tranquilidad cuando el abogado me dijo que el señor Guzmán quería que yo supiera que no había nada en contra mía de parte de su familia hacia mi persona o hacia mi familia, y que de hecho estaban apenados por todo lo que yo estaba pasando o sufriendo. Es la primera vez que lo digo y eso me conmovió", contó Kate del Castillo.

Inocente

En tanto, la actriz mexicana aseguró que nunca realizó algo indebido, pero sintió miedo por estar involucrada en ese tema: "Yo siempre dormí tranquila por el tema de mi responsabilidad. No dormí tranquila por la incertidumbre de lo que iba a pasar".

Como se recuerda, Kate del Castillo y el actor americano Sean Penn sorprendieron al mundo al realizar una entrevista a 'El Chapo' Guzmán para la revista Rolling Stone.

Sin embargo, esto se dio a conocer semanas después del encuentro, cuando 'El Chapo' fue capturado en México. En ese momento, las autoridades de ese país señalaron que la reunión con Kate del Castillo fue clave para dar con el capo.

