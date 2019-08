La Policía Nacional capturó al avezado delincuente Frederick Vargas Pereyra (22), quien baleó a un médico austriaco en los exteriores del hotel Holiday Inc. Express, en San Isidro, y luego intentó disparar a los efectivos policiales para evitar ser detenido durante la madrugada del lunes.

Tras ser capturado, el delincuente venezolano aseguró que era la primera vez que participaba en un robo. Además, reveló los nombres de sus cómplices, a quienes dice conocer desde hace 4 meses.

“Primera vez que yo salgo a ello, no sé si ellos seguían haciendo eso. Solamente conozco a dos personas", dijo el delincuente venezolano.

“Tienen esa modalidad pero primera vez que yo hago eso con ellos”, agregó.

Asimismo, explicó que acudieron al lugar para robar un reloj Rolex al médico austriaco P.H.F. (37), pero como este se resistió al robo, decidió dispararle.

“Yo me vine en un taxi, me dejó allí. Ellos vinieron en la moto, dejamos el motorizado arriba (...) vimos que estaban bajando la maleta. Yo pasé adentro a ver si le podía quitar algo al muchacho de adentro. Pero cuando vi que el muchacho de afuera se estaba resistiendo (...) yo le quería quitar el reloj. No se lo pudo quitar porque se estaba resistiendo y cuando yo disparé, arranqué a correr, me montó en la moto y me fui”, contó el venezolano.

Este sujeto indicó que no tiene antecedentes penales en Venezuela y que se dedicaba a trabajar vendiendo camisetas en Ceres, Ate Vitarte.

Sin embargo, según Latina, este sujeto sería un avezado delincuente que es parte de la banda “Los Relojeros de Caracas”, quienes se dedican a robar relojes Rolex a turistas en exclusivas zonas de Lima. Tras cometer sus crímenes, los hampones enviaban los relojes a Venezuela, donde eran vendidos por 5 mil dólares.