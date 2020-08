El “Hombre Ácido, que atemorizó a varias mujeres rociándoles un fuerte químico en el cuerpo, ya fue detenido. Se trata de Edmundo Amao Sayas (36). La Policía lo detuvo la noche del sábado a la salida de la estación Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Horas antes, atentó contra otras dos féminas que se encontraban en la estación Naranjal, a quienes les lanzó el compuesto químico, dejándolas con severos daños. Según su propia confesión, habría atacado a cerca de 20 mujeres, aunque solo cuatro realizaron la denuncia respectiva hasta el momento.

Dos víctimas del “Hombre Ácido”, una ciudadana venezolana y una enfermera, declararon haber sido atacadas a la salida de la estación Angamos, en Miraflores. Ambas acabaron con quemaduras de tercer grado en glúteos y piernas. Fue la extranjera, quien dio las características del sujeto.

SU CONFESIÓN

Según su confesión, lo hacía luego de salir del trabajo. “Lo he iniciado como un juego y no me daba cuenta del daño que hacía”, narró.

Este padre de familia, de aspecto tímido, laboraba en un taller de bisutería, en Surco, arreglando y confeccionando aretes, collares y pulseras.

“Me robé la botella de ácido de mi trabajo y cuando salía por las noches me iba a la estación (Metropolitano)”, indicó el criminal.

Asimismo, indicó que usó un pequeño frasco de plástico para llenar el químico y cometer sus ataques.

“Vamos a esperar los resultados del laboratorio, que van a determinar qué tipo de componente químico usó exactamente para sus ataques”, informó el coronel Roger Pérez, jefe de la División Policial Centro.

Asimismo, pidió a las mujeres que hayan sido víctimas de este sujeto, denunciar el hecho en la dependencia policial de su sector.

“Esta persona no ha detallado por qué atacaba sólo a mujeres, pero su accionar pudo costarle la vida a alguna de ellas”, finalizó el oficial. El detenido ha sido denunciado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en el grado de lesiones.

Detienen a sujeto que atacaba con ácido a mujeres