Geraldine Gironda, de 43 años, fue atropellada cuando conducía su bicicleta por la avenida Los Ingenieros, en el distrito de La Molina. Ella salía de trabajar y se dirigía a su casa cuando un automóvil conducido por Juan Carlos Torres Barrios la embistió.

Según el dosaje etílico, el sujeto tenía 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre. El Reglamento Nacional de Tránsito establece como límite permitido de alcohol 0,5 gramos por litro de sangre.

“Después de ese momento no me acuerdo de nada, solo me desperté en la clínica con mucho dolor en la cabeza, en la espalda, en el cóccix y en mis extremidades”, relata Geraldine, quien tiene tres hijas.

Ella trabaja en una pollería cerca de su casa, pero desde el 27 de junio esta postrada en la cama de una clínica, donde ingresó por traumatismo encéfalo craneano severo. Agrega que desde entonces presenta vómitos, vértigo y no puede mover el cuello.

Su hermana, Wendy Gironda, informó que el SOAT viene cubriendo los gastos de internamiento, pero esta preocupada pues no tienen recursos para solventar los gastos de rehabilitación que necesitará Geraldine, por lo que piden que Juan Carlos Torres Barrios los asuma.

“El abogado de él nos dijo que para solucionar este tema habían decidido hacer una reparación civil por un monto de 5 mil soles, monto que es irrisorio para las secuelas que pueda tener mi hermana”, declaró a América Noticias.

El programa periodístico intentó conseguir la versión del chofer ebrio, pero este no respondió.





accidente ciclista