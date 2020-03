Indignación ha provocado un reciente video donde se observa a un joven residente del distrito de La Molina insultando a un sereno y amenazándolo con abusar sexualmente de su hija. El hecho ocurrió casi a medianoche en el barrio residencial Las Praderas, según informó el noticiero 24 horas de Panamericana.

De acuerdo a las imágenes, el muchacho se sintió ofendido luego de que supuestamente el trabajador municipal lo tildara de “pavo”

“Identifícate, pues cholo. Me has dicho pavo o no? Vienes a tildar a uno de pavo, a ver dime pues ¿cómo te llamas?”.

El joven fue identificado como Daniel Habibi Ramírez (19). El referido noticiero buscó la versión del protagonista del video, pero la madre del joven negó los hechos.

“Esas habladurías no me gusta”; comentó.

