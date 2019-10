Un sujeto fue detenido por los agentes del Grupo Terna luego de intentar robar a una persona que se encontraba en estado de ebriedad en el distrito de La Victoria.

Según América Noticias, se trata de Giani Quispe Loardo, quien con solo 20 años se dedicaba a robar a personas que encontraba en las calles en estado de ebriedad.

Esta vez, los agentes policiales lo intervinieron en el momento en que robaba a un hombre ebrio, quien pese a su estado lo denunció por intentar robarle su celular y su cámara en el cruce de las avenidas 28 de julio y Nicolás Ayllón.

“No es la primera vez que este sujeto aborda una persona en estado de ebriedad para ver qué robarle. Por fortuna estuvo ahí el Grupo Terna que logró grabarlo infraganti y sacarlo de la vía público para llevarlo a la dependencia policial”, dijo el general Dino Escudero, jefe del Escuadrón Verde Lima, al mencionado medio.

Por su parte, el joven se puso a llorar y confesó que robó porque no tiene trabajo: “Porque había un intruso y como no trabajo y necesitaba algo para comer, le metí la mano (...) Me arrepiento mucho, mira cómo estoy".