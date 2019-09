Dos sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos tras intentar robar en la vivienda del jefe de criminalística de la Policía Nacional, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según ‘Buenos Días Perú’, los ciudadanos extranjeros; uno colombiano y el menor de edad venezolano, ingresaron a la vivienda por el techo.

Ellos conocían a la perfección el lugar, ya que días atrás fueron contratados para pintar la vivienda.

Los sujetos fueron descubiertos con varias laptops y celulares en su poder. Al ser interrogados por la Policía, el colombiano aseguró que el jefe de criminalística no les pagó el dinero por pintar la vivienda.

“Si yo hubiera sido otro me hubiera llevado las cosas y me hubiera largado, porque sabía que hubiéramos ganado más ahí que en lo que habíamos trabajado”, dijo el sujeto. "No quiso pagarnos, llamó a la policía”, agregó.

Estos hombres, que pertenecerían a la banda criminal “Los pintores techeros de Zárate”, quedaron detenidos mientras se realiza la investigación.