Ladrones venezolanos robaron cadena de oro a coronel en retiro de la PNP│VIDEO

El coronel en retiro de la PNP, Arturo Espejo Salinas, denuncio que delincuentes venezolanos lo interceptaron a pocos metros de su vivienda para robarle una cadena de oro valorizada en 1500 dólares, en el distrito de Los Olivos.

"Me han seguido unos 100 metros y luego de golpearme en la cabeza se llevaron mi cadena de oro. Tuve que tirarme al piso para que no me disparen", contó el ex jefe den la División de Robos de la Dirincri.

Según el coronel PNP, los delincuentes le pidieron la cadena aún cuando esta no era visible: "Un sujeto saca un arma, la rastrilla, me apunta y me pide de frente la cadena. Yo la tenía cubierta con la casaca de un buzo, lo anecdótico es que salía justamente a tener una reunión con los vecinos por los continuos robos que tenemos aquí. (Yo) estaba sin arma".

Añadió que sus vecinos también han sido víctimas de la delincuencia por delincuentes extranjeros por lo que pidió a los autoridades mayor resguardo policial.

También explicó que de los tres delincuentes, dos eran venezolanos: "Estos son tres sujetos: dos con acento extranjero. Luego de su cometido, que no lograron del todo lógicamente, es cierto que sí opuse resistencia".