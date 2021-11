En en el distrito de Comas, menor de edad fue engañado por delincuentes que llamaron por teléfono a su casa y le contaron que su mamá había asesinado a un niño, por lo que necesitaban todo el dinero en efectivo que encontrara en su casa para que la Policía no se la llevara.

“Él tiene una llamada a eso de las 11 a.m. y le dicen que yo había tenido una discusión con unas personas y tirando una piedra había matado a un niño. Le dicen que traiga todo el dinero de la casa, del cuarto, que busque en ambos cuartos de ‘tu mamá, de tu abuelita porque a tu mamá se la van a llevar presa. Busca busca’. Entonces mi hijo dijo que iba a buscar”, contó la madre del menor a Latina.

La denunciante detalló que en un primer momento los malhechores le pidieron S/5 mil a su hijo. Sin embargo, el menor entregó un monto mayor. “Le dijeron: ‘busca todo lo que tienes y sacas’”.

Engañan a niño para robar dinero https://www.latina.pe/noticias

Por lo que, el menor sacó dinero del cuarto de su madre y de su abuela. “Bajó al cuarto de mi mamá, sacó dinero donde tenía todos sus ahorros y tenía plata que pagar de la mercadería. Somos comerciantes, trabajamos en el mercado mayorista”, precisó la agraviada.

“Mi niño teniendo toda la plata junta, los S/13 mil, llama a mi mamá y le dice: ‘abuela, mi mamá ha tenido un problema. Ha matado a un niño’”, contó la denunciante. “Entonces mi mamá me llamó preguntándome dónde estaba y que llamara a la casa. Yo llamo a la casa y no contestaban. En ese momento los delincuentes habían vuelto a llamar y mi niña estaba hablando con ellos, le decían que no cuelgue”, añadió.

En el momento que su otra hija hablaba por teléfono con los delincuentes, el menor había ido a entregar el dinero a la Av. Los Incas. Ya cuando el menor regresó a casa, sus familiares -enterados del engaño- llegaron para tomar acciones contra los malhechores.

“En mi casa ya había familiares y vuelven a llamar (los sujetos) que le preguntan a mi hijo si había más dinero. Entonces mi hermano le dice que diga que sí. ‘Si hay, hay dos mil soles más’. Le dijeron que llevara el dinero o lo depositara. ¿Cómo ellos sabían que había un agente cerca? Mi hijo le dice que no sabía cómo depositar”, sostuvo.

Entonces, su hijo volvió a la Av. Los Incas para entregar supuestamente el dinero en efectivo, pero esta vez sus familiares pararon el carro donde estaban los delincuentes, quienes negaron los hechos.

Se desconoce si la mujer logró recuperar el dinero o si la Policía intervino a los sujetos.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.