Fue liberada Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos, implicada en el crimen del peruano Jafet Torrico Jarasu y el venezolano Rubén Matamoros Delgado, en San Martín de Porres. La ciudadana venezolana cumplía detención preliminar de ocho días dictada por la Corte Superior de Lima Norte.

La joven de 22 años confirmó que aparece en las imágenes registradas por cámaras de seguridad del hotel “Señor de Sipán”, pero rechazó que haya estado involucrada en el doble asesinato y descuartizamiento.

“En uno de los videos aparecía yo y por eso me detuvieron. Hicieron las investigaciones y salió que no tenía nada que ver [¿Usted participó?] Nunca participe. No los conozco. No sabía de quién me hablaban. Estaba ahí por casualidades”, dijo Salcedo Campos, según el informe de 90 Matinal.

“Todo causó un revuelo y salieron testimonios que jamás había dado. Yo estoy tranquila y no tengo nada que temer porque desconozco todo lo que ha pasado”, agregó.

El 18 de septiembre, Jacksiver Salcedo Campos fue intervenida en la intersección de la Av. Izaguirre con la calle Napo, en el distrito de Independencia. Ella fue trasladada a la comisaría Sol de Oro.

De acuerdo a la investigación a cargo de la División de Investigación de Homicidios, debido a su apariencia física fue identificada como una de las mujeres que aparece en los videos. Entre sus objetos personales se encontraron unas zapatillas idénticas a las registradas en la grabación del hotel durante el día que ocurrió el asesinato.

El asesinato del venezolano Rubén Matamoros Delgado y el peruano Jafet Torrico Jarasu, ha dejado hasta la fecha cinco personas detenidas. Los restos de las víctimas fueron hallados el pasado lunes 9 de septiembre.