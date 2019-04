Liberan a exgerente municipal que fotografió a joven en centro comercial (VIDEO)

La Fiscalía dejó en libertad a un exgerente municipal de Carmen de la Legua acusado tomar fotografías a las piernas de una joven en un centro comercial de Independencia.

El sujeto, quien fue identificado como Jonhy Romero Torero, fue detenido en flagrancia luego que una persona que se encontraba en Plaza Norte avisó a la víctima que le estaban tomando fotos y grabó todo lo ocurrido.

La joven reclamó al sujeto y comprobó, al ver su celular, que le había tomado fotos. Ella acudió a la comisaría de Independencia para denunciar al ingeniero civil por violación a la intimidad.

"Una señora me avisa que el señor me estuvo grabando. Entonces yo le pregunté al señor si me estaba grabando y me dijo que no. Entonces yo me acerqué, le quité el celular y ahí se encontraban mis fotos", explicó la víctima.

Pese a que en su momento aceptó haber tomado las fotografías, luego se excusó y dijo que lo hizo porque la joven era parecida a una amiga y "quería mostrárselas para hacerle una broma".

