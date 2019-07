Lorena Álvarez revela que toma 5 pastillas diarias: "Cuestan más que un sueldo mínimo"

La periodista Lorena Álvarez, como se sabe, fue víctima de violencia contra la mujer de manos de su expareja, el economista Juan Mendoza.

Hace poco, el 16 Juzgado Penal de Lima le dio la razón y condenó con un año de prisión a su agresor, a quien denunció por violencia física tras revelar que él la había golpeado, escupido e intentado ahorcarla. La periodista de Latina hizo la acusación el pasado 22 de septiembre del 2017.

Su experiencia le inspiró a escribir el libro ‘"Primero Muerta. Asesinos de mujeres en el Perú", un thriller periodístico que brinda detalles del perfil de seis feminicidas, violadores y asesinados, cuyos casos conmocionaron al país.

La periodista ha comentado en varias ocasiones que sufre de estrés post traumático y trastorno de ansiedad por lo vivido. En entrevista en radio Capital, dio más detalles del mal que sufre tras ser víctima de agresión:

“Estoy con diagnóstico de estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizada. Tengo que tomar 5 pastillas diarias. Mi seguro particular me cubre la consulta con el médico, pero no me cubre las pastillas, y cuestan un montón de plata, cuestan más que un sueldo mínimo. Entonces qué le vas a decir a la gente que es selectivo tu salud mental”, dijo en entrevista a Carlos Galdós.