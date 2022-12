La empresaria Milagros denuncia que un grupo de extorsionadores le solicitan el pago de S/15.000 para no atentar contra su negocio ubicado en la urbanización Covida, en el distrito de Los Olivos. Además, la amenazan con hacerle daño a ella y a su familia.

De acuerdo a Buenos Días Perú, la agraviada empezó a recibir mensajes y llamadas extorsivas desde el 20 de mayo. Incluso, uno de los hampones dejó un explosivo en los exteriores de su negocio como advertencia.

“Todo este empezó desde el 20 de mayo a extorsionarme esta gente. Ahora de nuevo ha empezado esta pesadilla desde el 14 de diciembre. Pido a las autoridades que me apoyen, no puedo trabajar, no puedo salir. Me piden un cupo de S/15.000. Que si no les pago van a volar mi casa, mi carro, mi trabajo, a mis hijos”, indicó.

“Me siento preocupada, ansiosa, nerviosa. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo a ver a mis hijos ni mi familia a raíz de todo esto”, añadió.

Cuando las extorsiones comenzaron en mayo, Milagros denunció el hecho ante las autoridades, sin embargo, a la fecha no hay avances sobre su caso.

“No tengo tranquilidad. Ellos quieren que les pague un cupo, si lo hago van a querer cada vez más y más. Como diciendo que me van a subir la mensualidad. Yo pido que me apoyen, estoy desesperada. No tengo vida. Necesito trabajar. No hay avances (en las investigaciones). Quiero estar con mis hijos, trabajar tranquila, vivir tranquila”, pidió entre lágrimas.