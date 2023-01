El empresario José Gabriel Silva Vázquez lleva 28 días secuestrado. Pese a que su familia entregó una fuerte suma de dinero a sus secuestradores, estos no han cumplido con liberarlo.

De acuerdo a América Noticias, la víctima fue interceptada por tres sujetos el pasado 9 de diciembre de 2022. Gabriel Silva acababa de salir de su trabajo e iba en bicicleta por la Av. Universitaria, en el distrito de Los Olivos, sin percatarse que sus captores lo venían siguiendo. Las cámaras de seguridad de la zona, captaron como de un auto azul descendieron dos delincuentes y le cerraron el paso, subiéndolo a la fuerza al vehículo.

Al verse acorralado, al hombre no le quedó de otra que obedecer las órdenes de sus captores. “Nosotros esperamos noches enteras despiertos que ya me lo dejen, que ya me avisen que mi esposo está en algún lugar para ir a recogerlo”, indicó su esposa.

“Me dijeron que necesitan un millón de dólares como rescate y que si no hacía eso me entregarían a mi esposo en partes. (...) Hemos pasado Navidad y para nosotros no ha sido nada feliz porque tenemos 28 días sin ver a mi esposo”, añadió.

Según el matinal, los secuestradores contactaron por WhatsApp a la esposa de la víctima. Al principio, le exigieron un millón de dólares, después accedieron a un acuerdo y la mujer les entregó el 16 de diciembre una elevada suma de dinero a cambio de dejar libre a José Gabriel, pero los delincuentes no cumplieron su palabra.

“Ellos dijeron: ‘sí, lo vamos a liberar’. Nosotros hemos entregado el dinero y nunca lo liberaron”, sostuvo. Además, contó que cuatro días después, el 20 de diciembre, los criminales se volvieron a contactar con ella para exigirle más dinero.

En dicha ocasión, acordaron un intercambio. “Nos hicieron ir hasta el punto donde nos iban a entregar a mi esposo y no aparecieron ni para recoger el dinero ni para entregarlo”.

Capturan a venezolanos

Los agentes de la División de Homicidios detuvieron a seis extranjeros a quienes encontraron documentos y vouchers de retiro de dinero a nombre de Gabriel Silva.

Se trata de los venezolanos Luis Hernández, Julia Carpio, Gustavo Maldonado, Alexander Rodríguez, Ángelo Medina, Edwin Fernández, todos ellos integrarían la organización criminal “Los Pardos del Tren de Aragua”

La familia pide a las autoridades intensificar su búsqueda y lograr su pronta liberación.