Job Luque Ayala, el hombre que alquiló el local donde funcionaba la discoteca Thomas Restobar y en el que murieron 13 personas, en Los Olivos, dio positivo a Covid-19, según confirmó su abogado.

“Sí (tiene COVID-19), está en etapa final”, declaró a las cámaras de Latina.

Como se sabe, él y su esposa Yudith Ortega Godoy son sindicados de haber organizado la fiesta en la discoteca Thomas Restobar. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) informó que el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Los Olivos recibió la solicitud de detención preliminar contra ambos.

En tanto, Yudith Ortega Godoy sigue como no habida. Su defensa legal dijo que ella no se presenta ante la Fiscalía porque no le llegó la notificación formal.

El pedido fue formulado por el fiscal provincial Carlos Díaz Casimiro, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple.

