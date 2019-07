​Policía ebrio dispara a su vecino y golpea a colegas que intentaron capturarlo│VIDEO

Un suboficial de tercera PNP, en aparente estado de ebriedad, disparó a su vecino sin razón alguna esta madrugada en Los Olivos.

Según los vecinos, Segundo Walther Bustos se mudó a esta zona hace solo un mes, según América Noticias.

Esta madrugada, el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando aparentemente regresaba a su vivienda.

Sin embargo se cruzó con un vecino al que comenzó a insultar. Germán Zapatel Polanco estaba afuera de su vivienda observando su vehículo.

Tras amenazar y gritar a su vecino, Segundo Bustos le disparó en el estómago.

Los vecinos salieron y comenzaron a perseguir al sujeto, quien se estaba dando a la fuga y disparaba para evitar ser detenido.

Agentes de la Policía pasaban por el lugar en ese momento, por lo que comenzaron la persecución.

El sujeto opuso resistencia y golpeó a sus colegas e incluso intentó dispararles, pero los agentes lograron reducirlo.

La víctima se encuentra en el Hospital Cayetano Heredia. No obstante, todavía no habría sido operado porque no hay tomógrafo en el nosocomio.