El suboficial PNP Enrique Alvarado Palacios fue detenido tras protagonizar un accidente de tránsito y provocar la muerte de un peatón a la altura de la cuadra 68 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos. De acuerdo con TV Perú, el agente se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Los testigos detallaron que la víctima identificada como Danilo Quispe Salvatierra se encontraba en la vereda a la espera de abordar un bus de transporte público cuando fue atropellado por una minivan que antes había sido embestida por el auto del suboficial.

Imágenes difundidas por el referido medio muestran cuando el policía Alvarado Palacios se resistió a las indicaciones de los agentes que llegaron hasta el lugar tras el accidente. Inclusive se escucha que tiene dificultad para pronunciar palabras.

“Venía un carro negro y detrás uno rojo conducido por este policía borracho. Lo impacta de tal forma que el conductor del otro auto pierde el control y se lleva al señor”, declaró una testigo que prefirió el anonimato. Ella aseguró que el agente trató de escapar, pero su huida fue impedida por un grupo de personas.

El policía fue trasladado hasta la comisaría de Pro junto al ciudadano de origen venezolano que conducía la minivan. Esta mañana, tanto el suboficial Alvarado Palacios y el otro chofer fueron llevados a la Unidad de Tránsito de Ancón tras pasar la prueba de dosaje etílico para continuar con los exámenes de ley correspondientes, refirió el noticiero.

La esposa del ciudadano venezolano señaló que el policía sindicado como el culpable por los testigos no quiere asumir la responsabilidad del accidente. “[Mi esposo me ha contado que] el señor no quiere pasar los exámenes y no quiere aceptar que fue él quien lo impactó”, declaró.

Según el noticiero América Noticias, en febrero del 2016, el agente policial fue detenido tras ser acusado de robar combustible en complicidad con una trabajadora de un grifo. En ese periodo, el suboficial Alvarado prestaba seguridad en el penal de Piedras Gordas.