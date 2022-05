El caso de una mujer que fue encerrada durante 20 años en una casa de San Juan de Lurigancho por su propio padre, ha generado indignación debido a las condiciones en las que se encontró a la víctima y el aparente abuso sexual que habría sufrido.

Al respecto, el programa Domingo al día presentó una entrevista con la madre de la víctima, quien reveló que calló durante muchos años porque tenía miedo: “Por temor, por amenazas, de muchas maneras me humillaba también, él me humillaba y yo caí en depresión”.

Según la mujer, quería sacar a su hija de la casa de su exesposo, Helvio Jesús Huamán Jorimanya: “Yo lo único que estaba desesperada para sacar a mi hija, poderla ayudar, mandarla al hospital para que la puedan ayudar a mi hija y que se recupere”.

“Ella no estuvo 20 años encerrada, ella salía como una niña normal, salía, también fue al colegio, pero no llegó a terminar porque su papá la sacó. Ella jugaba, tenía amigos en el barrio, salían, jugaban, salíamos a pasear”, explicó la mujer, quien confirmó que su hija sufre de una enfermedad mental.

La madre de la víctima explicó que dependía económicamente de su esposo: “Yo no tenía trabajo, prácticamente él me sostenía, nos daba alimento y todo eso, y estaba alejada yo de mi familia, de las personas, casi no tenía amistades y las pocas amistades me las seleccionaba prácticamente”.

Sin embargo, hace 6 años se separó de él e intentó llevarse a sus hijas, pero él la amedrentó con un arma y la alejó del hogar: “Él me amenazó (...) ese día que me amenazó, cuando yo con miedo salgo de la casa, me dijo que ya no quería que vaya a trabajar, yo te puedo dañar, me retuvo arriba de la escalera”.

