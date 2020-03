Mari Luz Santiago, la abuela de la niña asesinada en Independencia tuvo fuertes acusaciones contra la actual pareja de su hija Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años.

Ella indicó que la pequeña Camila, días antes de ser secuestrada, le había contado a un familiar que el enamorado de su mamá tuvo un comportamiento indebido.

“La niña le había dicho a mi (otra) hija que ‘Cristian me ha besado en la boca’ ¿Qué le habrá hecho pues'", relató, indignada, la abuela, en referencia a Cristian Neyra, enamorado de su hija.

Lejos de creerle a su pequeña, Mirella Alexandra negó las acusaciones contra su enamorado: “No, eso es imposible”

Por su parte, Cristian Neyra solo atinó a decir que “ninguna vez” se ha propasado con la niña, ahora fallecida.

Como se recuerda, Mirella Huamán confesó que estaba en el hotel - luego de estar en una fiesta - cuando la policía la llamó para darle la triste noticia del asesinato de la niña.

“Había bajado a descansar a un hostal. Yo no sabía que habían bajado. (Al recibir la llamada de la policía) me levanté y me fui, el policía me dijo que vaya urgente”, finalizó.

“Es descuido de mi hija, yo quisiera que a ella le castiguen. Yo también las he criado a ellas sola, yo no he buscado marido hasta hoy. Varias veces me han comentado (que dejaba sola a sus hijas) hasta hoy”, señaló la abuela de la niña asesinada.

