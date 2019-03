"Es mi hijo, yo lo he parido", grita madre en defensa de sujeto que baleó a empresario (VIDEO)

Un sujeto fue capturado por la Policía Nacional tras ser acusado de intentar asesinar a balazos a un empresario en el distrito de Breña.

Se trata de Víctor Joao Riera Egoaguirre, quien el pasado 22 de febrero buscó al empresario Jorge Humberto Giufra Alfaro y le disparó 10 veces.

La víctima es la nueva pareja de la exconviviente de Riera, Brenda Monteza, quien se encontraba con el empresario en su vehículo cuando ocurrió el atentado.

(FOTO) El rostro de Víctor Joao Riera Egoaguirre

La propia Brenda Monteza reconoció al hombre que realizó los disparos como su expareja y padre de sus hijos. Asimismo, los testigos vieron a Víctor Joao Riera disparando al empresario.

Tras semanas de seguimiento, los agentes de la Policía pudieron dar con el paradero del sujeto; sin embargo, cuando este era trasladado, la madre salió en su defensa para evitar que le graben el rostro y agredió a los periodistas.

"No me puede enfocar así, tengo mis derechos, no me haga que me porte como un animal", dijo la mujer frente a las cámaras de Buenos Días Perú.

"Que me mate el carro, no me importa, es mi hijo, yo lo he parido", señaló cuando su hijo ya se encontraba en el vehículo.

El sujeto continuará detenido durante las investigaciones.

En tanto, el empresario, quien recibió seis de los diez balazos, todavía se encuentra grave.

