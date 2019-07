Madre denuncia que director de colegio le pegó un puñete cuando quiso impedir su ingreso al plantel│VIDEO

Una madre de familia identificada como Rosa Cotrina Torres denunció ante la Comisaría de Laderas de Villa que el director del colegio Santiago Antunez de Mayolo la agredió. El hecho ocurrió en Villa El Salvador.

La presunta víctima, quien se desempeña como Presidenta de Apafa (Asociación de Padres de Familia) del referido colegio, dijo que le exigió al titular del centro educativo que rinda cuentas sobre un supuesto desbalance económico en la institución.

"Hay tanta corrupción en el colegio que todos los padres de familia hemos firmado un acta para que el director no ingrese, Me dijo que quién es usted. Allí es donde me empuja y me da un puñete", dijo a Canal N. La mujer se encontraba con el ojo morado y síntomas de hinchazón.

La madre denunció también que el comisario no quiso recibir la denuncia.

"La señora dice que no puede dar su manifestación si no está el señor (director)"; se defendió el policía.

