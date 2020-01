Tras la explosión de un camión cisterna en Villa El Salvador, videos registrados por las cámaras de seguridad han empezado a circular en los medios de comunicación. Uno de ellos es en el que se ve a varias personas escapando del fuego.

Entre ellos, una madre que iba con su bebé en brazos cayó en medio de la desesperación, pero terminó salvándose con su familia.

A días de lo vivido en Villa El Salvador, la madre de familia fui su desgarrador testimonio para el noticiero 90 Segundos. Se trata de Dennis Murillo y relató cómo salvó a sus hijos.

“Lo único que quería es que mi familia se salve, que corran. Lo primero que hice fue sacar a mi hijo y yo con mi bebé en brazos. Fue entonces cuando me caí (...) Mi hijito iba corriendo y le decía corre y él me vio caer, pero yo le decía que se vaya. Ahí fue cuando me caí”, contó

Ahora, ella considera que el salvarse en medio de la explosión es una esperanza de vida. “Es como una segunda oportunidad que me está dando (la vida) porque he salvado a mis hijos (..) Yo creo que lo material se recupera trabajando, lo que nadie te devuelve es la vida”.

Quien resultó con quemaduras de primer y segundo grado en el abdomen, cara, brazo fue su esposo, quien al verla que se cayó con su bebé acudió para salvarla.

Testimonio de sobreviviente de Villa El Salvador- Diario OJO

