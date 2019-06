Mamá de escolar electrocutado en colegio: "Mi hijo era sano y me lo entregan muerto" | VIDEO

La madre del escolar de ocho años que murió en el colegio Manuel González Prada, ubicado en Huaycán, habló para las cámara de televisión.

Isabel de la Cruz, contó haber dejado en buen estado de salud a su hijo y jamás imaginó pasar por esta situación. "Mi hijo era sano y me lo entregan muerto".

Agregó que se enteró del deceso de su hijo recién al llegar al colegio. "Me dijeron que mi hijo estaba en el hospital y fue una mamá quien me comunicó. Ella me dijo que mi hijo se había accidentado, que se había caído".

"Cuando llegó, me avisan que mi hijo ya había fallecido. Yo exijo que se hagan responsable, quiero justicia para mi hijo", dijo la madre.

Según informaron los medio, el niño habría muerto electrocutado durante la hora de recreo en el patio de la institución educativa.

Padres de familia exigieron que sancionen al colegio Manuel González Prada, pues según indican, nadie responde por los alumnos cuando se accidentan.