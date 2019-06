Más de 2 mil denuncias por desaparición solo en los primeros 4 meses del año

De enero a abril del presente año, las diferentes regiones policiales del país han reportado 2309 notas de alerta de personas desaparecidas. Lima ocupa el primer lugar de la lista al registrar 792 notas de alerta; seguida de Junín con 395, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) con 332, Cusco con 180, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim) con 140, y Ayacucho con 135.

El Registro Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas (Reniped) considera de incidencia alta la desaparición de personas en las regiones mencionadas arriba.

El coronel PNP Rafael Bernaola, jefe de la División de Personas Desaparecidas, señala que al día se recibe al menos dos o tres denuncias por desaparición de personas.

“La mayor cantidad de desapariciones fluctúa entre adolescentes de 12 a 18 años, por enamoramiento precoz o inducidas, pero de manera voluntaria. Esto nos preocupa porque algo no anda bien en el hogar”, dijo el oficial.

Precisa, no obstante, que las notas de alerta no significan que la persona permanece desaparecida, ya que muchas veces son encontradas o vuelven al hogar, pero el denunciante no avisa ni retira la denuncia.

¿Cómo debe reaccionar la PNP?

Cuando un menor de 18 años desaparece, se genera la nota de alerta y la Policía activa la geolocalización, según estipula el Decreto Legislativo 1428, lo cual da aviso a todas las dependencias policiales del país. En cambio, cuando se trata de un adulto, se emite una nota de alerta, pero no la geolocalización porque la norma no lo permite. “Si luego de la denuncia la Fiscalía genera una carpeta fiscal, se activa el mecanismo de geolocalización”, afirmó Bernaola.

Alerta con la cifra de tratas de persona

Un considerable porcentaje de los que desaparecen y no vuelven al hogar son captados para la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En 2018, la Policía Nacional ejecutó 116 operativos que permitieron rescatar a 730 víctimas de este delito en diversas zonas del país. Las personas víctimas de trata son captadas para explotación sexual, laboral y mendicidad. Sobre esta última modalidad, la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS) lanzó la campaña “No me des la espalda”, que busca informar sobre la existencia de casos de trata en el trabajo doméstico y alertar sobre cómo una oferta de trabajo, por ejemplo, puede esconder una situación de riesgo para un adulto o menor de edad.

“Un 30% de las denuncias por trata tiene como finalidad la explotación laboral; un 65%, explotación sexual; y el otro 5% se divide en venta de niños, trabajo forzoso y tráfico de órganos. No pocas veces las mujeres en servicio doméstico, de 15 o 16 años, son víctimas de abuso sexual, son usadas como un objeto sexual por el hombre o los hombres de la casa”, explicó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

¿Alerta Ámber para cuándo?

En tanto, el año pasado, los exministros del Interior Vicente Romero y Mauro Medina anunciaron la implementación de la Alerta Ámber para casos de denuncias de desaparición de niños, niñas y adolescentes, así como mujeres víctimas de violencia.

El Ejecutivo, mediante el DL 1428, dispuso en setiembre de 2018 la activación de Alertas de Emergencia, articuladas con los medios de comunicación, operadoras de comunicaciones y empresas de transporte terrestre. No obstante, hasta la fecha, la norma no tiene reglamento ni se le ha dado a la Policía presupuesto para implementarla.

“Según la propia Policía, las notas de alerta no funcionan. La Alerta Ámber no se aplica como está estipulada en la norma. Entiendo la falta de recursos para avisos en las carreteras, pero no cuando se trata de hacer cumplir la norma en los medios de comunicación y redes sociales”, señaló Valdés.