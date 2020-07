Una fuerte denuncia contra el hospital San José del Callao se hizo viral en las redes sociales. Resulta que un paciente - identificado como Álex de la Cruz (44) - ingresó a las 7 de la mañana al nosocomio, muriendo horas después en circunstancias desconocidas.

Un familiar indicó, indignado, que Alex de la Cruz le escribió al celular a las 4 de la mañana y le mandó un espeluznante mensaje: “trae a la Policía, que acá me van a embolsar”.

“Me escribe a las 4 de la mañana diciéndome: ‘hermano, sácameo trae a la Policía, que acá me van a embolsar’ (...) Yo le mando a mi hermana que vive al frente del hospital y se ve hasta donde estaba él. Le digo a mi hermano que alce la mano. Él le alza la mano y ella lo distingue. Hasta las 6 de la mañana he estado hablando con él”, dijo al portal “Prensa Callao TV” a inicios del mes de junio.

“Luego me llama a las 08:30 una enfermera que no dice su nombre, me dice que mi hermano ha fallecido. Yo le digo que es mentira, que mi hermano no puede fallecer porque he estado hablando con él".

Los familiares dejaron entrever que su familiar fallecido fue víctima del Covid-19. “No hay un informe de por qué falleció, quiero hacer la denuncia formal. Mi hermano se quejaba de que no le daban oxígeno”.