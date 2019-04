Mecánica del Folclor cuenta lo que le dijo Abencia Meza sobre la muerte de Alicia Delgado (VIDEO)

La Mecánica del Folclor, María Velásquez, reveló lo que le dijo Abencia Meza tras la muerte de Alicia Delgado y que ahora vuelve a ser noticia.

La también folclórica contó que Abencia Meza le juró que es inocente y por eso no pagaría a nadie para salir en libertad.

"Hablábamos y me dijo: Yo María no voy a dar un sol, a ningún juez, a ningún fiscal, porque yo voy a demostrar mi inocencia, yo no lo he hecho. Si lo hubiera hecho, lo asumo. Eso conversábamos", contó la Mecánica del Folclor.

En ese sentido,solicitó que revisen desde un inicio el expediente de Abencia Meza y que ojala le den un resultado a su favor.

"Deben revisar su expediente desde un inicio para dar un dictamen favorable y lo más pronto posible. El juicio que se le ha hecho ha sido muy raro. Sí Mamanchura dijo que Abencia le pagó, ¿ Por qué no se marchó? Espero que la decisión sea favorable. Cuántos años perdidos", añadió.

Alicia Delgado fue asesinada el 23 de junio 2009 en su departamento por Pedro Mamanchura y Abencia Meza fue sentenciada a 30 años de prisión como instigadora del crimen. Desde entonces ha cumplido casi 1/3 de la sentencia.

HAY MÁS...