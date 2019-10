Melisa Joana González Gagliuffi (33) habló nuevamente sobre el accidente que protagonizó la mañana del pasado 11 de octubre, que acabó con la vida de dos jóvenes y dejó un herido en la Av. Javier Prado Oeste, distrito de San Isidro.

En entrevista con Exitosa, Melisa González mantuvo su versión de los hechos y señaló que si una pericia policial determinase que manejó a excesiva velocidad, ella cumpliría lo que la justicia decida. “Qué podría hacer si es que sale y lo prueban, no tendría nada que hacer. Solo le pediría a Dios fuerzas”, precisó. “Si la justicia me imparte algo, yo cumplo”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si iba a excesiva velocidad, la conductora subrayó que ella manejaba por la Av. Javier Prado Oeste como “cualquier otro carro que circulaba a esa hora por ahí”. “Yo en las imágenes veo que voy a la misma velocidad que los demás”, aseguró. Asimismo, señaló que le parecería injusto que la sentencien a una pena de cárcel por el accidente. “Yo pienso que no debería ir a la cárcel".

Por otro lado, habló sobre el pedido de prisión preventiva de 6 meses solicitado por la titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, María Isabel Rabines, en su contra y aseguró que no tiene planes de irse del país. “Yo me voy a quedar aquí, porque mi vida está aquí. Yo no soy una criminal, yo no me quiero escapar. No tengo intención de irme. ¿Quién va a ver a mi mamá?”, aseveró.

Como se recuerda, este lunes 21 de octubre, el Poder Judicial decidirá la situación legal de Melisa González Gagliuffi, quien embistió con su camioneta a tres jóvenes en la Av. Javier Prado Oeste, en San Isidro. Como consecuencia de esto, Cristian Buitrón Aguirre (35) y Joseph Huashuayo (28) murieron, mientras que Luis Miguel Vega Palacios (31) resultó herido.

A González Gagliuffi se le investiga por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Nuevas imágenes contradicen su versión

La mañana del último viernes, se difundió un nuevo video del accidente ocurrido en la avenida Javier Prado Oeste. De acuerdo con el coronel Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Delitos de Tránsito de la Policía Nacional, estas imágenes prueban la responsabilidad de Melisa Joana González Gagliuffi.

Según la conductora, el accidente había sido causado por el chofer de un taxi colectivo que invadió su carril en dos oportunidades. Sin embargo, las autoridades han rescatado un video de las cámaras de seguridad de la zona que capta el recorrido de los vehículos desde la parte posterior.

El coronel Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Delitos de Tránsito de la Policía Nacional, analizó esta nueva grabación y opinó que el exceso de velocidad por parte de la conductora fue el principal factor del accidente. El segundo, que iba distraída por la pugna con el otro chofer.

“Mira cómo van ellos. Este tema [la pelea] debió acabar cuadras antes. Ellos asumen que esta avenida Javier Prado es de ellos simplemente. Imprimen mayor velocidad. Queda confirmado que los dos van a más de la velocidad límite ( ...) confirmado que si este vehículo hubiera mantenido la velocidad establecida en el Reglamento de Tránsito en este tipo de vías que son rectas, el auto hubiera podido ser controlado”, explicó.