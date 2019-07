​Miguel Rebosio fue encañonado y asaltado cuando se cortaba el cabello | VÍDEO

El futbolista Miguel Rebosio se encuentra en shock luego de haber sido asaltado, la tarde de ayer, en una barbería en La Perla, Callao.

Miguel Rebosio fue a la comisaría a poner su denuncia y reveló el tenso momento por el que pasó con los dos delincuentes armados, quienes lo encañonaron y le quitaron S/.1500 soles.

"Me fui a cortar porque era el cumpleaños de mi mamá, gracias a Dios estoy con vida. Yo he estado sentado en la primera silla a la entrada, recién me habían hecho dos pasadas y en eso veo al espejo, me agacho y veo el arma", relató.

El deportista fue arrebatado de su celular y sus documentos. "Gracias a Dios no me pasó nada, (lo material) se recupera, pero la vida no", reflexionó.

"Está jodida la situación en el Perú, la inseguridad, gracias a Dios estaba solo y no con mis hijos", sentenció.