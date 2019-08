Mujer es ahorcada y golpeada por expareja en Los Olivos: "Me ha intentado matar" | VIDEO

Los casos de violencia a la mujer van en aumento. Esta vez en Los Olivos, un sujeto ingresó a la vivienda de su expareja e intentó matarla, sin embargo la mujer logró salvarse con la ayuda de sus vecinos.

Pese a tener medidas de protección, la mujer fue sorprendida por el sujeto que logró ingresar a la vivienda y tras agarrar su celular, regresó para ahorcarla y propinarle una fuerte paliza. El hombre lo hizo delante de sus cuatro hijos.

"Me ha tratado de ahorcar, me ha tratado de matar. Ya lo quiero ver preso", dijo la mujer en la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos, quien no pudo defenderse debido a la diferencia de fuerzas entre ella y él.

Al gritar, sus vecinos lograron rescatarla, situación que fue aprovechada por el sujeto, quien escapó. "Ya tengo medidas de protección desde el año pasado", acotó la afectada.

Ante de irse, el hombre le dejó un mensaje: "Me ha dicho que va volver y me va matar. Que no quiere verme con alguien".