Mujer denuncia a masajista invidente por tocamientos indebidos (VIDEO)

Una mujer denunció a una persona invidente por realizarle tocamientos indebidos dentro de un centro de masajes, ubicado en la avenida Angamos en Surquillo.

Según un informe de América TV, la mujer acudió al lugar para hacerse unos masajes terapéuticos.

"Me pidió que me voltee y empezó a masajear la parte de mi pecho que yo se lo permití porque es parte del proceso, pero en un momento me tocó de otra manera y le dije que no haga eso, me senté, le dije que ya había terminado la sesión y me pidió disculpas", señaló la agraviada cuyo nombre se mantendrá en reserva.

"Cuando yo he salido de ahí, la administradora me preguntó si todo estaba bien y me dio vergüenza contarle lo que había pasado", agregó.

Los masajistas y la administradora del local de la avenida Angamos 884, en Surquillo, defendieron al masajista invidente y aseguran que la mujer no se quejó cuando le preguntaron si todo estaba bien con su sesión.

De momento, el denunciado y la denunciante han pasado médico legista. Mientras el hombre invidente pasará 24 horas detenido y luego será derivado a la Fiscalía.

