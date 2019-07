Mujer denuncia que policía compartió vídeo que era prueba de abuso sexual contra ella | VÍDEO

Una mujer denuncia que fue víctima de violación en San Vicente, Cañete. Esto cuando salía de una discoteca y tomó una mototaxi al cuarto que había ocupado en un hostal. Ella contó que se sentía en confianza, ya que conocía al conductor, pero afirma que se aprovechó de su estado.

Ella afirma a América Noticias que se dio cuenta que fue víctima de violación cuando un amigo le comentó que le pasaron un vídeo sexual de ella. Decide denunciar a Luis Medina Bautista, un venezolano, que trabaja como mototaxista.

FOTO: El supuesto violador de la mujer

Sin embargo, la mujer denuncia que cuando fue a colocar la denuncia el policía que la atendió compartió el vídeo con los agentes por WhatsApp y no lo envió a la fiscalía. Luego descubrió que dicho policía al que le dio el vídeo no pertenecía a la comisaría de San Vicente, por lo que no entiende porque tomó la denuncia.

La supuesta violación se dio en los primeros días de abril, pero la denuncia podría ser archivada. Por su lado, el supuesto violador dio la cara y afirmó que todo fue consentido. Es más, comentó que él no fue quien compartió el vídeo, sino un amigo de él llamado Daniel Echquenique.