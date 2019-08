Una mujer denunció que los inspectores de Surco le aplicaron una multa irregular al mover su vehículo.

Según dijo la gestante María Alejandra Villar, todo ocurrió cuando ella llegó a su vivienda y estacionó su vehículo en la "zona verde", un lugar prohibido.

En declaraciones para 'Buenos Días Perú', María Alejandra Villar reveló que la grúa recogió su vehículo para moverlo a la "línea amarilla", donde le tomaron foto y le colocaron la multa.

La mujer admitió que cometió una infracción al estacionar su vehículo en la zona verde, pero no entiende por qué movieron su vehículo a la línea amarilla.

“Yo acepto mi error. No he dicho que no he cometido una infracción, más no la infracción por la que ellos me están inculpando (...) La publicación la he hecho para alertar a los vecinos de Surco", dijo Villar.

“Si realmente yo estaba cometiendo una infracción, como sé que lo hice, hubiesen tomado la foto en el lugar del hecho", sostuvo.