Mujer denuncia siete veces a su agresor y la acuchillan

Isabel Gutiérrez Kong (27) denunció que su expareja Miguel Ángel Deza Vera (51) la atacó con un cuchillo pese a que ella contaba con dos medidas de protección.

Señaló que la agresión ocurrió cuando regresaba a su casa, en el cruce de los jirones Amazonas y Maynas, en el Cercado de Lima.

“Él bajó de su carro y me acuchilló en el brazo. Lo que quería era desfigurarme el rostro, pero me agaché y el cuchillo me cayó en la cabeza”, informó la agredida.

Añadió que desde el 2016 denunció siete veces al padre de sus hijos por agresión familiar en la comisaría de San Andrés.

“Tras las agresiones que sufrí por parte de ese sujeto, me dieron dos medidas de protección para que él no vuelva a atacarme. Sin embargo, intentó matarme con un cuchillo”, acotó.

Sostuvo que su expareja tiene denuncias por diversos delitos y estuvo recluido en un penal por intento de homicidio.