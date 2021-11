Una mujer identificada como Noelia Carolina López denunció que su pareja, Jorge Antonio Barrantes Bonilla, la agredió salvajemente con pesas de fierro, dejándola casi inconsciente.

El caso de violencia ocurrió en el distrito de Los Olivos en pasado miércoles 10 de noviembre. Según la víctima, todo comenzó con una discusión entre la pareja.

“Discutíamos y en una de esas yo agarro el vaso, el líquido que estaba adentro, de la cerveza, y se lo tiro en la cara. Y él me dice por qué me tiras esto y yo me asusté, me fui al baño (...) quise agarrar mi celular e irme, cuando empiezo a buscar mi celular y mi monedero, no estaba, y él me dice lo he tirado afuera”.

“Él quiso acercarse a mí y en una de esas yo veo que había una mes con un mueble, veo una jarra y otra jarra de vidrio (...) yo las agarro y le digo no te acerques porque si no te tiro, porque yo sabía que él de repente me iba a pegar. Él se aleja y me dice ya, tranquilízate”, relató la mujer.

Pese a su intento de defensa, su pareja terminó agrediéndola con pesas de fierro: “En la puerta habían dos discos de pesas que siempre ponen en el pie para abrir la puerta del cuarto, y veo que un disco cae, pero cae acá en mi pecho. Solo me voy para atrás y al momento que levanto la mirada, me tira el otro disco (a la cabeza)”.

“Él me mira y sale huyendo del cuarto, no me socorre, me deja ahí tirada sangrando, y cerró el cuarto”, contó la víctima.

Noelia López reveló que no es la primera vez que su pareja la agrede: “No lo denuncié, me quedé callada”. Asimismo, contó que volvió con Jorge Barrantes “porque él me dijo que iba a cambiar”.

Cabe resaltar que el sujeto fue detenido, pero tras permanecer unas horas en la Dirincri de Los Olivos, quedó en libertad. La víctima ha pedido garantías para su vida.

