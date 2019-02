Mujer fingió estar muerta para evitar ser asesinada por su esposo

Un nuevo intento de feminicidio se registró la madrugada del domingo, cuando un sujeto golpeó y atacó con un vidrio a su pareja, quien simuló estar muerta cuando el hombre intentaba asfixiarla.

Ivonne Castillo Quinto (22), informó que esto pasó cuando ella descansaba en el cuarto que alquilaba en Los Olivos.

“Él se fue a tomar con sus amigos y me dejó encerrada, cuando regresó al cuarto no pudo abrir la puerta y rompió la ventana. Pensó que yo estaba con otra persona”, refirió la víctima.

Ángel Cristhofer Caballero Cruz (22) entró a la habitación y arrastró de los cabellos a la mujer que decía amar. La aventó al piso y con su puño la golpeó en todo el cuerpo.

“No contento con eso, rompió un cuadro y me clavó el vidrio en la cara varias veces. Yo le pedía que pare, pero él me llevó a la ducha y me aventó agua fría”, narró la mujer atacada.

(FOTO) Ante las graves heridas, médicos le cosieron 60 puntos en el rostro.

Muerta

Sostuvo que, pese a sus súplicas, su pareja la llevó hasta la cama e intentó asfixiarla con sus manos. “Tuve que hacerme la muerta para que él reaccione y me deje. Luego me pidió perdón, pero no quería llevarme al médico y por eso le dije que no lo iba a denunciar”, detalló la víctima.

Ivonne Castillo fue trasladada al hospital de Puente Piedra por su pareja, pero este fugó al ver a unos efectivos policiales.

“Le dijo al médico que habíamos sufrido un asalto y luego escapó. Yo pedí mi alta porque temo que me mate”, recalcó Ivonne Castillo, quien recibió 60 puntos en el rostro por los profundos cortes sufridos.

Recuerde que la línea 100 está disponible a nivel nacional para denunciar toda violencia contra la mujer.

