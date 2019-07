Mujer lleva siete días con su bebé muerto en el vientre y hace denuncia contra la Maternidad de Lima

Una mujer identificada como Iveth Pinedo Jara denunció que lleva siete días, desde el 26 de junio, con el cuerpo de su bebé fallecido en su vientre.

Ella acudió a la Maternidad de Lima con siete meses de gestación y señaló que, hasta el momento, no le han dado fecha de operación para extraerle el cadáver.

"Me encuentro hospitalizada en la Maternidad de Lima debido a que mi bebé falleció dentro de mi barriga. Desde el miércoles 26 no me dan un diagnóstico, me dijeron que me iban a operar, ya está todo listo, pero no saben para cuándo me van a programar. Ya son varios días que tengo a mi bebé fallecido en mi barriga", dijo en un video difundido por ATV.

Indicó, además, que pese a realizarse todos los análisis requeridos, no le dan respuesta. "Me duele la barriga, me duele la cabeza y no encuentro una respuesta"; añadió.

Por su parte, su esposo Jorge Luis Rázuri señaló que tras pasar por una consulta médica y corroborarse que ya no había signos vitales del bebé, en el hospital le indicaron que iban a realizarle una cesárea u otro procedimiento para inducir el parto.

"Hasta el momento no recibo respuesta, me dicen que no hay cupos y me pidieron sangre", sostuvo.

Desde la Maternidad de Lima aún no se pronuncian por el caso.