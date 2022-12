Una madre de familia solicitó un préstamo de S/300 a través de un aplicativo en el Play Store, pero nunca imaginó que al retrasarse en el pago de este comenzaría a recibir llamadas y mensajes extorsivos.

De acuerdo a América Noticias, la agraviada solicitó el dinero debido a que uno de sus hijos se encontraba mal de salud. Indagando en Google Play encontró la app “YepCredito-Préstamo Rápido”, en la cual confió debido a su calificación de 4.8 estrellas y los comentarios positivos de las personas que lo usaron.

“Llegó al aplicativo porque estaba necesitada del dinero por mi hijo que estaba delicado. Busco en el Play Store y pongo mis datos y me evaluaron. Pero no te dan los S/300 sino menos. Todo es por el aplicativo. No he tenido contacto con nadie de ellos. Cuando dejo de pagar es que me contactan”, detalló.

Según el citado medio, la madre de familia no pudo cancelar la deuda en los siete días de plazo que le dio el aplicativo debido a que otro de sus hijos cayó mal de salud. Fue en ese momento que comenzó a recibir las amenazas.

“Me da miedo por mi hijo de siete años, que le hagan algo a mis hijos. Me da miedo por eso es que estoy haciendo la denuncia porque no vaya a ser que les pase algo”, señaló.

En un audio difundido por el matinal se puede oír la gravedad de las amenazas por parte de los extorsionadores: “Usted no quiere pagar a las buenas. Usted cree que la plata es un regalo y yo no le estoy regalando plata. Si usted no me responde a mí por mi plata y no se me pone al día con la obligación que tiene me voy a la casa suya, o a la de su madre o a la de sus hermanos y recupero mi plata sea a las buenas o a las malas”.

La madre de familia indica que incluso los sujetos le han mandado foto de sus hijos y ella teme por sus vidas. “Ya son cuatro días que van con eso. Yo ya no aguanto más por mis hijos. Tengo miedo que ellos salgan porque cuando me hablan de esa manera siento más temor”.