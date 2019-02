Amiga de Nickol Arrasco hace grave acusación contra madre de chica asesinada y hallada en cilindro

La amiga de Nickol Arrasco decidió hacer una grave acusación contra la madre de la joven de 22 hallada muerta en un cilindro en Chincha.

"Una velita por todas las mujeres y sin justicia en el Perú y el mundo. Me bloquearon del facebook de Nikol, su madre no quiere que haya justicia", sentenció la joven en su cuenta de red social

"Ella nunca la amo, es más le han pagado por su silencio. Mala madre, la de sangre, ni de muerta le ayudas. Porque la mamá adoptiva es un pan de dios", señaló.

Finalmente comentó que no van a parar en buscar a los culpables y pidió que realicen una campaña en la Plaza de Armas de Chincha a las 5 de la tarde hoy martes 19 de febrero y el miércoles 20. "No me falten mujeres hermosas", concluye.

