Niña de 14 años denuncia que fue abusada por su abuelo pero su padre no le cree (VIDEO)

Una niña de 14 años denunció que fue abusada y acosada sexualmente por el esposo de su abuela, identificado como Eduardo Escudero Lucen (75), en una casa de San Juan de Lurigancho. Pese a la grave denuncia, el padre de la menor le dio la espalda a su hija.

"Veo cómo la vida de mi niña de 14 años se va apagando, la veo sufriendo, la veo llorando todas las noches", dijo la madre de la pequeña.

Revelación

La menor de 14 años relató cómo el padrastro de su papá comenzó a violentarla sexualmente cuando tenía 8 años: "Se acercaba a mí, yo pensé que era algo normal, tenía 8 años. Comenzaba a besarme el cuello, a besarme, me metió al baño y me quería violar y mi hermano llegó y me llamó. (Ahí) me dejó salir del baño".

La niña amenazada nunca contó nada hasta que descubrieron que había atentado contra su vida. Tras este incidente, la madre realizó la denuncia pero, casi un año después, la Fiscalía no ha citado a Escudero.

Padre no le cree

Por increíble que parezca, el padre de la menor no le cree y afirma que su padrastro no es un agresor: "Yo me he ido a hablar con ella y empezó a decirme una sarta de mentiras. Si una persona es tocada así como ella manifiesta, ¿va a seguir viniendo?".

Además, el sujeto dio una insólita excusa para los problemas de depresión de la niña: "Ella tiene problemas emocionales porque son reacciones de personas que vienen de familias disfuncionales".

