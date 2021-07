Una madre de familia denuncia que dos personas de nacionalidad venezolana intentaron secuestrar a su hija de 10 años, quien había ido a comprar a una tienda cerca a su casa, situada en el asentamiento humano San Pedro, en el distrito de Carabayllo.

Según informó ATV Noticias, los extranjeros le habían prometido regalarle caramelos y otras golosinas. La menor forcejeó con los delincuentes y logró escapar de los sujetos hasta ponerse a salvo.

María Luisa, la madre de la menor, denunció amenazas y asegura que su vida y la de su hija corren peligro: “He recibido amenazas, que si yo sigo con la denuncia, este sujeto y sus amigos me dijeron que me iban a matar y mi cabeza la van a botar en un río”.

La menor contó que le hicieron tocamientos indebidos y, en la cámara Gesell de la Policía Nacional, dijo que mordió a uno los delincuentes y pidió ayuda.

“Mi hija me dice que si no fuera por la vecina, iba a ser violada o asesinada. Pero las autoridades me dicen que como no hay pruebas y no la han encontrado en flagrante (...) Mi hija ha gritado ‘me raptan, me raptan’”, agregó la dolida mujer.

La Policía Nacional detuvo a Anthony Molina Quintero, uno de los presuntos secuestradores.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo responde al confesionario de “Reinas del show”

TE PUEDE INTERESAR

Patricia del Río: por qué fue despedida de RPP Noticias luego de 15 años de trabajo